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Haber Merkezi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile 2024-2025 sezonuna başlayan ve iki kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de hedef her alanda şampiyonluğa ulaşmak.

Süper Lig'de 12 maç sonunda 29 puanla 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 hafta sonunda topladığı 8 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertli takımın taraftarları da en çok almak istedikleri kupayı açıkladı.

"SÜPER LİG Mİ UEFA AVRUPA LİGİ Mİ?"

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sokağa çıktı ve Fenerbahçeli futbolseverlere "Süper Lig şampiyonluğunu mu yoksa UEFA Avrupa Ligi'ni mi istersiniz" sorusunu yöneltti.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise bu soruya farklı yanıtlar verdi.