Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lyon kozlarını paylaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde ise ESH Spor sokağa inerek sarı-lacivertli futbolseverlerin nabzını tuttu.

TARAFTAR SKRINIAR TRANSFERİNİ YORUMLADI

ESH Spor muhabiri Ercan Ertan, Fenerbahçe taraftarına Milan Skriniar transferini sordu.

Sarı-lacivertli takıma gönül verenler ise bu transferdeki en büyük etkenin Jose Mourinho ve Fenerbahçe'nin büyüklüğü olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE, İSTANBUL'A GETİRDİ

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, ikinci transferini gerçekleştirmişti.

Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Brezilyalı stoper Diego Carlos'un ardından Paris Saint-Germain'de top koşturan Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirmişti.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Milan Skriniar'ın, sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

2023-2024 sezonu başında Inter'den PSG'ye transfer olan Skriniar, bu sezon Fransız ekibiyle 5 maçta süre alırken, gol ya da asist katkısı veremedi.