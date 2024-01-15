Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısına katıldı. Koca, toplantıda Trendyol Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda etti.

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İHA

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya, Ankaragücü Kulübü’nün eski Başkanı Faruk Koca da katıldı.

Toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

"Vedalaşmak, helalleşmek istedim"

Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, şu şekilde konuştu:

Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz.

"Yargı sürecim devam ediyor"

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, şu şekilde cevap verdi:

Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Koca'yı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)