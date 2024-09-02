Eski hakemler, Immobile-Manaj pozisyonunu değerlendirdi Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta Ciro Immobile ve Rej Manaj arasında yaşanan pozisyonu eski hakemler yorumladı.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor’u 27'nci dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 89'uncu dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 2-0 mağlup etti.

Bu müsabakanın henüz 5. dakikasında yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

IMMOBILE-MANAJ TARTIŞMASI

Siyah-beyazlıların yıldızı Ciro Immobile, maçın başında konuk takımın golcüsü Rey Manaj ile tartıştı.

Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

"BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALMAKTAN KURTULDU"

Yaşanan bu pozisyon sonrasında ise eski hakemler görüşlerini bildirdi.

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için şu yorumu yaptı:

Immobile, Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu.

"O POZİSYONA KIRMIZI ÇIKMAZ, AĞIR OLUR"

Erman Toroğlu, şunları dedi:

Pozisyonda, Immobile bilmem kim ismi önemli değil, at. Aynı pozisyonda atabilecek misin, atamayacaksın. Futbolcuyu atmak kolay. Adam öyle bir futbolcu değil. O pozisyona kırmızı çıkmaz, ağır olur. Herkes birbirini kovalıyor, Immobile atılsın, öyle gidilsin şampiyon olalım. Biz iyi oynayalım yok. O atılsın, o atılsın, o atılsın, ben aradan çıkıp şampiyon olayım diyorlar.

"SARI KARTA VAR KARIŞAMAZ"

Pozisyonu yorumlayan Fırat Aydınus, şu değerlendirmeyi yaptı:

Manaj'ın tahriği var. Sarı karta VAR karışamaz. Kırmızı da çıksa VAR karışamazdı. Hakem burada yorumunu sarıdan yana kullandı. Sınırda bir hareket. Ben de sarıyı destekliyorum.

"MANAJ'A DA BİR KART ÇIKMALIYDI"

Bahattin Duran, şu ifadeleri kullandı:

Manaj'ın ilk başta yaptığı hareket sportmence değil. Immobile'ye sarılıyor. O anda Immobile sinirleniyor ve her iki eliyle boynundan tutup, Manaj'ı aşağıya doğru çekiyor. Manaj'ın ilk yaptığı hareketin cezası sarı kart. Immobile, Manaj'ın baş ve boyun bölgesine ellerini bastırıyorsa kırmızı kart. Burada bir vurma görmedim. Immobile şiddetli elleriyle indirdiyse kırmızı, tutup aşağıya çektiyse sarı kart. Benim gördüğüm görüntülerden sarı kart yeterli. Manaj'a da bir kart çıkmalıydı.

"HER AÇIDAN BAKTIM, BANA GÖRE SARI KART"

Deniz Çoban, şu şekilde konuştu:

Ben burada gaddarlık görmüyorum. Beline sarılan Manaj'a tepki için Immobile döndü ve iki eliyle boynundan tutup, yere ittirdi. Bunun cezası sarı kart. Bu görüntülerde daha fazlasını görmedim. Yere şiddetli ittirip kafasını yere çarptırmıyor. Her açıdan baktım, bana göre sarı kart. Hakemin eksikliği, Manaj'a kart vermemesi.

"BU TİP HAREKETLERDE MUTLAKA TAHRİK VARDIR"

Bülent Yıldırım ise şu sözleri sarf etti: