Eski hocası anlattı: Fenerbahçe en iyi Dzeko'yu aldı Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yeni golcüsü Edin Dzeko'yu Roma'daki antrenörü yorumladı. Nuno Campos, "Yaşı ona sadece deneyim kattı" dedi.

Son yıllarda ideal bir 9 numara arayışında olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı. İki yıllık anlaşma sağlanan Bosnalı golcünün transferi Avrupa'da da yankı buldu.

Uzun yıllar formasını giydiği İtalya basınında geniş yer bulan bu transfer, Türkiye'de de gündemde...

Bazı kesimler, Dzeko'nun yaşı nedeniyle eski performansını verip veremeyeceğine yönelik soru işaretlerinin bulunduğunu dile getirirken Dzeko'nun iki yıl boyunca Roma'da antrenörlüğünü yapan Nuno Campos, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Paulo Fonseca ile 2019-2021 yılları arasında Roma'da çalışan ve Portekizli teknik direktörün yardımcılığını yürüttüğü dönemde Dzeko ile yakından çalışan Campos, Fenerbahçelilere müjdeyi de verdi: "Son yılların en iyi Dzeko'sunu aldınız."

"Gol atmak için fazla fırsata ihtiyacı yok"

Dzeko'nun oyun stilini özetleyen Portekizli çalıştırıcı, Bosnalı yıldızın gol için ekstra çaba sarf etmesine ya da başkalarına bağımlı olmadığına dikkat çekti.

Her şeyden önce Fenerbahçe'nin harika bir oyuncu ve harika bir profesyonelle sözleşme imzaladığını söylemeliyim. Gol atmak için fazla fırsata ihtiyaç duymayan bir santrfor.

"Lukaku'yu yedek bıraktı"

Birkaç hafta öncesine kadar Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da boy gösteren Dzeko'nun ilerleyen yaşının problem yaratıp yaratmayacağı sorusunu yanıtlayan Campos, Bosnalı yıldızın son dönemde Romelu Lukaku'yu yedek bıraktığını hatırlattı.

Yaş Dzeko'ya sadece deneyim ekliyor. Mükemmel bir profesyonel olduğu için takıma çok yardımcı olacak. Takımın teknik direktörü son yılların en iyi Dzeko'suna sahip olacak. Romelu Lukaku gibi harika bir forveti yedek kulübesinde oturttu, bu onun hala ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

"Dzeko çok mütevazı"

Görkemli bir kariyere sahip olan Edin Dzeko'nun takım arkadaşlarıyla ya da İstanbul'a adaptasyon sorunu yaşayıp yaşamayacağı merak konusu olurken Campos, Dzeko'nun mütevazı bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek teknik direktörüne çok yardımcı olacağını ifade etti.

Dzeko çok mütevazı bir insan. Bu konuda herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tüm deneyimi ve her zaman gösterdiği kazanma azmi ile arkadaşlarını zorlayacak ve teknik direktöre çok yardımcı olacak.

"Onu tek kelimeyle özetlemem gerekirse bu golcü olur"

Dzeko'nun Süper Lig'de atabileceği gol sayısına dair rakam tahmini yapmanın zor olduğunu belirten Campos, "Gol atması biraz takıma bağlı olacak ama çok gol atacağından hiç şüphem yok. Onu tek kelimeyle özetlemem gerekirse seçeceğim kelime kesinlikle 'Golcü' olur." dedi.