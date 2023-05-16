Eskişehirspor amatör lige düştü TFF 3. Lig 1. Grup'ta Elazığspor'a 6-3 mağlup olan Eskişehirspor ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü.

TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kaybetti.

Gollü mücadelede kazanan Elazığspor

Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34. dakikada ve 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.

Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76'da fileleri havalandırdı.

Eskişehirspor, bitime bir hafta kala düştü

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor, 42 puana yükseldi.

Eskişehirspor, ligin son haftasında Nevşehir deplasmanına gidecek. Elazığspor, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.