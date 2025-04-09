Victor Osimhen ile ilgili Galatasaraylıları kızdıracak haber: Nijeryalı golcünün hedefini açıkladılar

Haber Merkezi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Öyle ki sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede taraftarın kalbine taht kurdu.

YENİ BİR TRANSFER İDDİASI ORTAYA ATILDI

Yıldız oyuncunun takımda kalması istenirken, Osimhen ile ilgili yeni transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

ESPN'nin haberine göre, Osimhen'in gelecek sezonda Premier Lig'den bir takım ya da İtalyan ekibi Juventus'ta forma giymek istediği iddia edildi.

Yine ESPN'in haberine göre; Galatasaray'ın Osimhen’in bonservisini alma ihtimali bulunmuyor.

PREMİER LİG VEYA JUVENTUS...

Ayrıca Premier Lig'de gelecek sezon için santrafor arayışında olan kulüpler arasında Manchester United, Chelsea ve Arsenal yer alırken, Galatasaray'ın Osimhen'in kiralık sözleşmesini kalıcı hale getirme seçeneğinin ise bulunmadığı ileri sürüldü.

Haberin detayında; Nijeryalı golcünün de yıllık net 11 milyon euro maaş talep ettiği kaydedildi.