EURO 2024 elemeleri devam ediyor: Portekiz'den Lüksemburg'a gol yağmuru
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ikinci haftasında C, H ve J gruplarında oynanan maçlarla devam etti.

Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.

Futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı.

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İngiltere, Ukrayna'yı eli boş gönderdi

C Grubu'nda Ukrayna'yı konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere grupta liderlik koltuğuna oturdu.

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İtalya'dan ilk 3 puan

İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

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Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu
İngiltere-Ukrayna: 2-0
Malta-İtalya: 0-2

H Grubu
Kazakistan-Danimarka: 3-2
Slovenya-San Marino: 2-0
Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1

J Grubu
Lihtenştayn-İzlanda: 0-7
Slovakya-Bosna Hersek: 2-0
Lüksemburg-Portekiz: 0-6