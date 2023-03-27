EURO 2024 elemeleri devam ediyor: Portekiz'den Lüksemburg'a gol yağmuru 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri 8 karşılaşmayla devam etti. Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 6-0'lık skorla devirdi.

AA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ikinci haftasında C, H ve J gruplarında oynanan maçlarla devam etti. Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti. Futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı. İngiltere, Ukrayna'yı eli boş gönderdi C Grubu'nda Ukrayna'yı konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere grupta liderlik koltuğuna oturdu. İtalya'dan ilk 3 puan İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: C Grubu

İngiltere-Ukrayna: 2-0

Malta-İtalya: 0-2 H Grubu

Kazakistan-Danimarka: 3-2

Slovenya-San Marino: 2-0

Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1 J Grubu

Lihtenştayn-İzlanda: 0-7

Slovakya-Bosna Hersek: 2-0

Lüksemburg-Portekiz: 0-6