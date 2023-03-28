EURO 2024 elemelerinde Fransa ikide iki yaparken Hollanda ilk galibiyetini aldı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde Fransa, İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek grubunda 2'de 2 yaptı. Cebelitarık'ı farklı geçen Hollanda ise ilk galibiyetini aldı.

AA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ikinci haftasında B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı. B Grubu'nda İrlanda'ya konuk olan son Dünya Kupası finalisti Fransa, 50. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan Fransa, grupta liderliğini korudu. Hollanda ilk galibiyetini aldı Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, konuk ettiği Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti. Elemelerde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: - B Grubu İrlanda-Fransa: 0-1 Hollanda-Cebelitarık: 3-0 - E Grubu Moldova-Çekya: 0-0 Polonya-Arnavutluk: 1-0 - F Grubu İsveç-Azerbaycan: 5-0 Avusturya-Estonya: 2-1 - G Grubu Karadağ-Sırbistan: 0-2 Macaristan-Bulgaristan: 3-0