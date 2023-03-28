EURO 2024 elemelerinde Fransa ikide iki yaparken Hollanda ilk galibiyetini aldı

AA
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ikinci haftasında B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.
B Grubu'nda İrlanda'ya konuk olan son Dünya Kupası finalisti Fransa, 50. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.
İki maç sonunda 6 puana ulaşan Fransa, grupta liderliğini korudu.
Hollanda ilk galibiyetini aldı
Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, konuk ettiği Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.
Elemelerde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- B Grubu
İrlanda-Fransa: 0-1
Hollanda-Cebelitarık: 3-0
- E Grubu
Moldova-Çekya: 0-0
Polonya-Arnavutluk: 1-0
- F Grubu
İsveç-Azerbaycan: 5-0
Avusturya-Estonya: 2-1
- G Grubu
Karadağ-Sırbistan: 0-2
Macaristan-Bulgaristan: 3-0