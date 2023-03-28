EURO 2024 elemelerinde Fransa ikide iki yaparken Hollanda ilk galibiyetini aldı
AA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ikinci haftasında B, E, F ve G gruplarında maçlar yapıldı.

B Grubu'nda İrlanda'ya konuk olan son Dünya Kupası finalisti Fransa, 50. dakikada Benjamin Pavard'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazandı.

İki maç sonunda 6 puana ulaşan Fransa, grupta liderliğini korudu.

EURO 2024 elemelerinde Fransa ikide iki yaparken Hollanda ilk galibiyetini aldı

Hollanda ilk galibiyetini aldı

Grubun diğer mücadelesinde ise Hollanda, konuk ettiği Cebelitarık'ı 23. dakikada Memphis Depay, 50. ve 82. dakikalarda Nathan Ake'nin ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti.

EURO 2024 elemelerinde Fransa ikide iki yaparken Hollanda ilk galibiyetini aldı

Elemelerde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

İrlanda-Fransa: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 3-0

- E Grubu

Moldova-Çekya: 0-0

Polonya-Arnavutluk: 1-0

- F Grubu

İsveç-Azerbaycan: 5-0

Avusturya-Estonya: 2-1

- G Grubu

Karadağ-Sırbistan: 0-2

Macaristan-Bulgaristan: 3-0