EURO 2024 elemelerinde günün sonuçları

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, konuk olduğu Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Ay-Yıldızlıların golleri 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Günün sonuçları
Öne çıkan diğer maçlarda Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
B Grubu:Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
D Grubu:
Letonya-Türkiye: 2-3
Galler-Ermenistan: 2-4
H Grubu:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0
I Grubu:
Kosova-Romanya: 0-0
Andorra-İsviçre: 1-2
Belarus-İsrail: 1-2