Everton'dan Dele Alli açıklaması

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen Beşiktaş'ta son günlerde Dele Alli krizi yaşanmıştı.

Milli arada ülkesine giden futbolcu, takımın idmanına geç katılmış ve Şenol Güneş'in tepkisini çekmişti. İstanbul'a geç dönen Alli'ye ceza verilmişti.

Yaşanan bu olayların ardından Beşiktaş, yeniden idmanlara başlayan Dele Alli'nin antrenman sırasında sakatlandığını açıklamıştı.

Yaşanan bu olayların İngiliz basınına yansımasının ardından Ocak ayından bu yana Everton'u çalıştıran Sean Dyche, Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. Dyche, İngiliz orta sahayı beklenenden daha önce Everton'a geri getirebileceğini kabul etti.

Dyche, şu şekilde konuştu:

"Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz."