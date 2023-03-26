Everton'dan Dele Alli açıklaması

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen Beşiktaş'ta son günlerde Dele Alli krizi yaşanmıştı.
Milli arada ülkesine giden futbolcu, takımın idmanına geç katılmış ve Şenol Güneş'in tepkisini çekmişti. İstanbul'a geç dönen Alli'ye ceza verilmişti.
Yaşanan bu olayların ardından Beşiktaş, yeniden idmanlara başlayan Dele Alli'nin antrenman sırasında sakatlandığını açıklamıştı.
Sean Dyche, Alli'nin geleceğini değerlendirdi
Yaşanan bu olayların İngiliz basınına yansımasının ardından Ocak ayından bu yana Everton'u çalıştıran Sean Dyche, Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. Dyche, İngiliz orta sahayı beklenenden daha önce Everton'a geri getirebileceğini kabul etti.
"Haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor"
Dyche, şu şekilde konuştu:
"Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz."
3 gol attı
İngiliz yıldız, siyah-beyazlı forma altında bu sezon 15 maçta süre aldı. 26 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 3 gollük skor katkısında bulunmuştu.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dele Alli, Everton'a geri dönecek.