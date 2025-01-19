Eyüpspor, Alanyaspor'a 3 attı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Eyüpspor, 3-0'lık skorla kazandı.
EYÜPSPOR, 3 GOLLE KAZANDI
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 45+3'te Robin Yalçın, 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 76. dakikada Mame Thiam attı.
ALANYASPOR'UN, SERİSİ SONA ERDİ
Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Eyüpspor, 33 puana yükseldi. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor, 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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