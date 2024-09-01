Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız: İmzaya yakın 2-3 isim var Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var" dedi.

İHA

Süper Lig’in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"UMARIM BU BAŞARILARA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DA DEVAM EDERİZ"

Kulaksız, şu şekilde konuştu:

106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz.

"İMZAYA YAKIN 2-3 İSİM VAR"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Fatih Kulaksız, şu ifadeleri kullandı:

Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)