Eyüpspor - Başakşehir maçının VAR'ı Josef Spurny oldu

İHA
Süper Lig'in 29. hafta kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Başakşehir, bu akşam saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak.
VAR HAKEMİ AVUSTURYA'DAN
Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Josef Spurny oturacak. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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