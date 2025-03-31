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Eyüpspor - Başakşehir maçının VAR'ı Josef Spurny oldu

Eyüpspor - Başakşehir maçının VAR'ı Josef Spurny oldu Eyüpspor ile Başakşehir arasında bu akşam oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Josef Spurny oldu.