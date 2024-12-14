Süper Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş müsabakayı değerlendirdi.

"BİZİM İÇİN 16 HAFTANIN EN KÖTÜ 90 DAKİKASI OLDU"

Yavaş, şu şekilde konuştu:

Açıkçası bizim için 16 haftanın en kötü 90 dakikası oldu. Kasımpaşa fizik kalitesi yüksek oyunculardan kurulu, bu özelliğini iyi yansıtan bir ekipti. Buna göre hazırlanmıştık. Bu tip takımlara karşı akılcı oyun oynamanız gerekiyor, bunu yapamadık. Uzun süreli hücumlar edemedik. Mağlubiyet bizim için kaçınılmaz oldu. Oyun olarak sezonun bizim için en kötü 90 dakikasıydı. Bugün bizden daha çok isteyen taraf Kasımpaşa’ydı, onları tebrik ediyoruz. Salı günü kupa maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız. Telafi gücümüz var. Kendimize güveniyoruz. Bizim için ekstra bir puan kaybı oldu ama topladığımız puanlarla kredimiz var. Bunu da telafi edeceğimizi düşünüyoruz.