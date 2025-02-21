Eyüpspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner, Melih, Tayfur, Yalçın Kayan, Emre Mor, Ampem, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

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Emre Çalışkan
Editor