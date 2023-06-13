Eyüpspor: Fenerbahçe, Umut Nayir'i istiyor Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, oyuncuları Umut Nayir'i Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğini söyledi.

1. Lig'de play-off turunda Bodrumspor'a elenerek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya, TRT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TFF başkanlık seçimlerini değerlendiren Özkaya, "Federasyon başkanımız çok uğraşıyor. Umarım aday da olur. Federasyon seçimleri tüm camiaya hayırlı olsun." dedi.

"Süper lig'e çıkmak istiyoruz"

Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyleyen Murat Özkaya şu ifadeleri kullandı:

"İki senedir play-off'a kalıyor ve çıkamıyoruz. Bu sefer çalışmalarımızı yapıp gelecek sezon Süper lig'e çıkmak istiyoruz. Futbolun ana teması oyuncudur. Ana hedefimiz iyi futbolcularla Süper Lig'e çıkıp yetiştirici bir kulüp olarak Türk futboluna katkı sağlamaktı. Eyüpspor'un kuruluş amacı Kurtuluş savaşına hizmet için kurulmuştur. Renkleri de Fenerbahçe'nin renklerine yakındır. Bunun sebebi de o dönem futbol takımları deplasmanlara falan giderken aranmıyordu. Aranmadıkları için de kurtuluş savaşı için Türk ordusuna silah taşıyorlardı. Biz de bugün Türk futbolunun kurtuluşu için mücadele ediyoruz."

"Fenerbahçe, Umut Nayir'i istiyor"

Ümraniyespor'a kiralanan Umut Nayir hakkında konuşan Eyüpspor Başkanı şu açıklamayı yaptı:

"Umut Nayir Türk futbolunun bir değeri. Orada 19 gol atması benim için büyük bir gurur. 'Başkanım ben 1 yıl Süper Lig'de oynamak istiyorum. Bırakırsanız mutlu olurum' dedi. Ümraniyespor ile anlaştık biz de."

Umut Nayir'e Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu doğrulayan Özkaya, "Fenerbahçe Umut Nayir'i istedi mi?" sorusuna "Her oyuncumuzun isteği çok önemli. Arda Turan da mükemmel bir profesyonel. Kim gelirse gelsin bizim herkese kapımız açık." yanıtını verdi. Özkaya, kendisine tekrar yöneltilen "Fenerbahçe'nin bir ilgisi var diyebilir miyiz?" sorusuna ise "Aynen" cevabını verdi.

"Ben Galatasaraylıyım her şeyden önce"

Murat Özkaya son olarak şu ifadeleri kullandı: