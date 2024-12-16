Eyüpspor, Hamza Akman transferini duyurdu

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç futbolcu Hamza Akman ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hamza Akman, Eyüpspor’umuza hoş geldin! Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardık. Kendisine eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamza Akman’ın transferi, Eyüpspor’un genç yeteneklere yatırım yapmaya devam ettiğini gösterirken, taraftarlar bu hamlenin takımın Süper Lig’deki performansına olumlu yansıyacağını düşünüyor.

GEÇMİŞTEN GELEN BAĞ

Hatırlanacağı üzere teknik direktör Arda Turan ve Hamza'nın babası Ayhan Akman'ın da geçmişten gelen bir dostluğu var. İki futbol adamı da geçmiş dönemde birbirlerine verdiği söz gereği çocuklarına Hamza adını koymuştu.

DANİMARKA'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Öte yandan sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka takımı Sönderjyske'ye transfer olmuş ancak birkaç maç oynadıktan sonra sözleşmesi feshedilmişti.