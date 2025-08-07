Eyüpspor, iç saha maçlarını Pendik'te oynayacak

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynamak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda iç saha maçlarını oynamak adına gerekli tüm girişimlerde bulunmasına rağmen olumlu bir geri dönüş alamamıştır. İlçemize daha yakın, Süper Lig standartlarına uygun stadyumlarda iç saha maçlarımızı oynayabilmek için olağanüstü bir çabayla çalışmamıza rağmen ne yazık ki bu taleplerimize de olumlu bir geri dönüş alınamamıştır. Bu nedenle ilçemize oldukça uzak bir konumda bulunan Pendik Stadyumu'nda maçlarımızı oynayacak olmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Ancak bu süreçte bizlere kapılarını açan ve destek olan Pendikspor Kulübü'ne içten teşekkürlerimizi sunarız.