Yüksel Yıldırım: Samsunspor asla kimseye diz çökmez

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 14 maçlık namağlup serisinin ardından Galatasaray deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Maçın son anlarında Samsunspor lehine verilmeyen penaltı pozisyonundan sonra geç saatlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, duruma tepki gösterdi.

"TÜRK FUTBOLUNUN KARA GÜNÜ"

Hakem kararları ile maçın skoruna etki edildiğini vurgulayan Yıldırım, "Tüm Türkiye'nin gözleri önünde, skoru ve emeği direkt etkileyecek olan son dakika penaltısını vermeyenler ve o pozisyonu VAR odasında görmek istemeyenler, sadece Samsunspor'umuzun hakkını değil, Türk futbolunun adaletini de gasbetmiştir. Bu 5 Aralık Cuma günü, Türk futbolunun kara bir günü olarak tarihe geçmiştir. Biz Samsunspor olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz. Büyük Samsunspor taraftarı merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı, birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve birlikte yükseleceğiz! Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir." dedi.