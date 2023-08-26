Eyüpspor, Tuzlaspor'a fark attı
ensonhaber.com

1. Lig'de 2023-2024 sezonunun 3. hafta mücadelesinde Eren Şafak yönetimindeki Tuzlaspor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan maçtan Eyüpspor 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro kaydetti.

Eyüpspor, Tuzlaspor'a fark attı

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Bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk 3 maçından da galip ayrılmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Ligin 4. Eyüpspor sahasında Giresunspor'u konuk ederken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.

Eyüpspor, Tuzlaspor'a fark attı