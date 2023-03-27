Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1. Lig'de lider Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer alan Eyüpspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul ekibi, takımın teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırdı.

"Kariyerinde başarılar dileriz"

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Geçen sezonun sonunda gelmişti

10 Mayıs 2022 tarihinden bu yana eflatun-sarılı ekibin başında yer alan 49 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla birlikte 32 maça çıktı.

İbrahim Üzülmez'in önderliğindeki Eyüpspor bu sezon ise 26 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.