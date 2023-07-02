Eyüpspor'dan açıklama: Erencan Yardımcı'yı Beşiktaş istiyor Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, genç forvet Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu söyledi. Özkaya, ancak Erencan için önceliğin Galatasaray'da olduğunu belirtti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geride bıraktığımız sezon Alanyaspor'a kiraladıkları Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğunu açıkladı. Radyospor'a konuşan Özkaya, "Erencan'ı Beşiktaş istiyor ancak takımımızda kalacak. Kendisinden faydalanacağız." dedi. Özkaya, Erencan'da önceliğin Galatasaray'da olduğunu da ifade etti. 479 bin euroya Galatasaray'dan alındı Eyüpspor, 21 yaşındaki forveti 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin euroya transfer etmişti. Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da 14 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı.