Eyüpspor'u eleyen Bodrumspor finalde

1. Lig play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrumspor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Bodrumspor 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 90+1'de Üzeyir Ergün ve 90+8'de Süleyman Özdamar attı.
Eyüpspor, Süper Lig şansını kaçırdı
Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bodrumspor, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ise Süper Lig şansını kaçırdı.
Bodrumspor, finalde 8 Haziran Perşembe günü Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.