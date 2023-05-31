Fabio Borini, Fatih Karagümrük'e veda etti! Beşiktaş için güzel haber Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken Süper Lig'den bazı isimlerle de temaslar sürüyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan Fabio Borini, sezon sonu için Fatih Karagümrük'e resmen veda etti.

Beşiktaş'ta 2023-24 sezonun, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar Avrupa'nın çeşitli takımlarındaki isimleri mercek altına alırken yurtiçinden de hamle yapmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir gündemde olan Fabio Borini, sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş'a imza atabilir. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda görmek istediği italyan oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Borini ile ilgilenmedikleri yönünde açıklama yapsa da, bu söylemin, transfer sürecinde kulübün elini rahatlatmak için yapıldığı ifade edildi. Siyah-beyazlılar, Borini ile ara transfer döneminde de ilgilenmiş ancak bonservis ve maaş konusunda orta yol bulunamamıştı.

Borini de Kartal'a sıcak bakıyor. 32 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Karagümrük formasıyla 31 maçta 21 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Veda etti

Fatih Karagümrük'e 20-21 sezonu devre arasında transfer olan Fabio Borini, İstanbul ekibinde sergilediği performans ve attığı gollerle büyük takımların ilgisini çekmişti.

Sezon sonu Karagümrük ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Veda etme zamanı geldi. Birlikte geçirdiğimiz zaman için teşekkürler Karagümrük. Benim için güzel bir patlama oldu" ifadelerini kullandı.