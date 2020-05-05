Lig devam kararını federasyon alacak Sağlık Bakanı Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liglerin devam kararının federasyon tarafından alınacağını belirtti.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü.

Bakan Koca, görüşmenin ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu.

Lig devam kararını federasyon alacak VİDEO

FEDERASYON KARARI KENDİ İRADESİYLE ALACAK

Koca, açıklamasında, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR YARIN AÇIKLAYACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 14.00'te açıklama yapacak.

