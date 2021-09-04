Falcao: Oynadığım yerlerde keyif almaya çalıştım

Radamel Falcao verdiği bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sarı-kırmızılılardan ayrılan Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile anlaştı. İspanyol kültür dergisi Libero'ya konuşan Kolombiyalı yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti.

“HER YERDE TAM OLARAK TATMİN OLMADIM”

Kolombiyalı açıklamalarında, “Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı.





“FUTBOLCU NEREYE GİDECEĞİNE TEK BAŞINA KARAR VERMİYOR”

Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini yönetemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor.

Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun.





“ASIL TEHLİKE FUTBOLU YÖNETEN İNSANLAR”

İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi

Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı. ifadelerini kullandı.

“BELKİ İŞ ADAMI OLURUM”

Falcao futbol kariyeri sonrasında ne yapacağına yönelik soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın” karşılık verdi.