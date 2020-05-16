Falcao sosyal mesafe kuralını eleştirdi Kolombiyalı yıldız Falcao, gol sevinçlerinde futbolcuların sarılmasının yasaklanmasını eleştirdiği bir paylaşım yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin başlaması kararı alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararını açıklamasının ardından futbol camiasındaki tartışmalar devam ediyor.

Spor camiasından bir çok isim konu hakkında düşüncelerini açıklarken, konuya ilişkin bir yorum da, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao'dan geldi.

"MAÇ BOYUNCA TEMAS VAR, SARILMAK NEDEN YASAK?"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Falcao, maç içerisinde tüm futbolcuların birbirleriyle temas halinde olduklarının altını çizerek, "Gol sevince sarılmaya izin verilmemesinin bir nedeni var mı? Maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe vuruşlarında savunmacılar üzerinize çıkıyor" ifadelerini kullandı.