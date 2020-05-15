Falcao'nun fazla kiloları dikkat çekti Koronavirüs nedeniyle aylardır sahada antrenman yapamayan, sadece evde bireysel olarak çalışan Radamel Falcao'nun, kilo aldığı görüldü.

15 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisinin ardından liglere verilen ara nedeniyle tesislerde antrenman yapamayan Galatasaraylı futbolcular, çalışmalara başladı.

12 Haziran başlayacağı açıklanan maçlar öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen oyuncular, sosyal mesafe kuralına uyarak idman yaptı.

TARAFTARLAR DA FARK ETTİ

Evde kaldığı süre boyunca eşine yardım eden ve yaptığı yemekleri Instagram hesabından paylaşan Radamel Falcao'nun, fazla kiloları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan taraftarlar, golcü futbolcunun kilo aldığını belirten yorumlarda bulundu.