Falcao'nun sözleşme fesih şartı

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray'ın göndermek istediği Radamel Falcao, 4 milyon 875 bin euro ödeme yapılması halinde sözleşme feshedilmesine sıcak bakıyor.

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarlı bir oyun sergileyemeyen Radamel Falcao hem Fatih Terim'in hem de yönetimin sabrını taşırdı. Kolombiyalı futbolcuyla bir görüşme yapan sarı-kırmızılılar Falcao'dan şartlı yanıt aldı.

4.8 MİLYON EURO İSTEDİ

Sakatlığı sebebiyle 1.5-2 ay daha forma giyemeyecek olan 35 yaşındaki santrfor yönetimle olan görüşmesinde 1.5 yıllık süreçte elde edeceği 7.5 milyon euro yerine, 4 milyon 875 bin euro verilmesi durumunda sözleşmesini sona erdirebileceğini açıkladı.

INTER MIAMI İSTİYOR

Yeni transferler için oyuncu gönderme zorunluluğu bulunan Galatasaray’ın, Falcao’nun bu önerisine şu anda bir cevap vermediği öğrenildi.

Öte yandan Kolombiyalı golcüye David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin talip olduğu biliniyor.