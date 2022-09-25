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- Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 25.09.2022 - 11:22
- Güncelleme : 25.09.2022 - 11:24
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında bugün deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.
Gruplarda son maç öncesi 13 puanla lider sırada bulunan A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkacak olan Milli Takımımız maç saatini beklemeye başladı.
A Milli Takımımızda cezası bulunan Cengiz Ünder ve sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu maçta forma giyemeyecek.
Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
Faroe Adaları - Türkiye maçı bugün saat 21:45'te oynanacak.Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.