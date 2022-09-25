Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız bugün deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oluyor.İşte maçın detayları..

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında ​​​​​​​bugün deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

Gruplarda son maç öncesi 13 puanla lider sırada bulunan A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkacak olan Milli Takımımız maç saatini beklemeye başladı.

A Milli Takımımızda cezası bulunan Cengiz Ünder ve sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu maçta forma giyemeyecek.



Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?

Faroe Adaları - Türkiye maçı bugün saat 21:45'te oynanacak.Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.