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    Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımız bugün deplasmanda Faroe Adaları'na konuk oluyor.İşte maçın detayları..
    • 25.09.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 11:24
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    Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki  son maçında ​​​​​​​bugün deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek. Mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı.

    Gruplarda son maç öncesi 13 puanla lider sırada bulunan A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

    UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde son maçına çıkacak olan Milli Takımımız maç saatini beklemeye başladı.

    A Milli Takımımızda cezası bulunan Cengiz Ünder ve sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu maçta forma giyemeyecek.

    Peki Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Faroe Adaları - Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?

    Faroe Adaları - Türkiye maçı bugün saat 21:45'te oynanacak.Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

     



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