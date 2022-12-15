Fas - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı..

Fas - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı..

2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Finalde Arjantin ile Fransa Dünya şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak.

Diğer taraftan Dünya Kupası üçüncülük maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan yarı final maçında Arjantin'e 3-0 mağlup oldu. Dünya Kupası'na damgasını vuran Fas ise dün akşam oynanan maçta Fransa'ya 2-0 mağlup oldu.

Fas ve Hırvatistan üçüncülük maçı için sahaya çıkacak. 2022 Dünya Kupası 18 Aralık'ta oynanacak final maçı ile sona erecek.

Futbolseverler 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor.

Fas - Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak?

Fas ile Hırvatistan arasında oynanacak üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Fas - Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.