Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında üç puanı kaptı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 23:43
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor ile Marcel Licka yönetimindeki Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Karagümrük oldu.

KAZANAN KARAGÜMRÜK

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90+3'te Daniel Johnson kaydetti.

Antalyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural kaydetti.

KARAGÜMRÜK İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuç ile Antalyaspor, son iki karşılaşmasında puan kazanamadı ve 6 puan ile 6. sırada konumlandı. Karagümrük ise ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 11. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Antalyaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

