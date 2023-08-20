Fatih Karagümrük, Başakşehir deplasmanında kazandı Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Alparslan Erdem'in ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu maçta kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Fatih Karagümrük oldu.

Başakşehir 2. maçını da kaybetti

Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Ryan Mendes ve 30. dakikada Muhammed Şengezer(K.K.) kaydetti.

Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir, ligdeki 2. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Karagümrük de Beşiktaş mağlubiyetinden sonra ilk galibiyetini aldı.

Karagümrük, Başakşehir'e hiç kaybetmedi

Karagümrük, Başakşehir'e karşı çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet aldı, hiç yenilmedi. Bu sonuçla, Karagümrük puanını 3'e çıkardı. Başakşehir ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Karaügmrük ise Ankaragücü'nü konuk edecek.