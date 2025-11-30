Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu

- Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak.
- Maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi ise Cihan Aydın.
- Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig’in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Hüseyin Aylak yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.
VAR HAKEMİ CİHAN AYDIN
Müsabakada VAR’da Cihan Aydın, AVAR’da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.