Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadele adeta gol düellosuna sahne olmuştu. Sezonunun en çok golünün atıldığı maçta Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etmişti.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, W. Arao, İsmail, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun