Fatih Karagümrük - Galatasaray - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 GALATASARAY
İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray
45' Ceza sahası içinde topu alan Mertens arka direğe kesti. İyi yükselen Barış Alper Yılmaz, Salvatore Sirigu'nun müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı.
45’ Gol… Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (Barış Alper)
45' Hakim Ziyech'in sağ çaprazdan ceza sahasına kavisli ortası kalecide kaldı.
45' Ryan Mendes'in sol kanattan getirip arka direğe ortasında Muslera, Marcao'dan önce topu uzaklaştırdı.
45' Karagümrük'te çıkarken kaybedilen topta iyi paslaşan Galatasaraylı oyuncularda penaltı noktası üzerinde topu alan Ziyech'in kaleye vuruşu isabetli olmadı.
42' Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortaladığı topa Valentin Eysseric'in şık volesi kalenin yanından oyun alanının dışında.
41' Nelsson'un tedavisi tamamlandı. Danimarkalı oyuncu kafasında bandajla oyuna devam edecek. Oyun yeniden başladı.
38' Hakim Ziyech'in yine sağ kanattan ortaladığı topa kafayı vuran Icardi kaleyi bulamadı.
37' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine sert ortasında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştıdı.
36' Kaan Ayhan'ın kullandığı taç atışında Karagümrük ceza sahası içinde yaşanan karambolde top kaleci Sirigu'da kaldı.
34' Orta alanda topu alan Ryan Mendes hızla ceza sahasına doğru rakiplerinden sıyrılarak yöneldi. Ceza sahası içine girer girmez vuruşunu yapan Mendes topu köşeden ağlara yolladı.
34’ Gol… Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray (Mendes)
32' Rakibinden klas sıyrılan Mertens, Ziyech'in önüne pasını bıraktı. Sağ ayağıyla kaleyi deneyen Ziyech'in şutu direk dibinden dışarıya gitti.
31' Galatasaray'ın kalesinde arka arkaya pozisyonlar gelişiyor. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında Ryan Mendes topa yükseldi ancak vuruşunu yapamadı.
30' İyi paslarla gelen Karagümrük'te orta alanda topla buluşan Rohden'in vuruşu Muslera'nın üzerine gitti.
29' Sağ kanatta topla ilerleyen Can Keleş uzaktan vurdu. Top kalenin yanından dışarıya gitti.
28' Kullanılan kornerde ceza sahası dışına seken topa Kerem Demirbay çok sert vurdu. Top farklı şekilde dışarıya gitti.
27' Hakim Ziyech'in sol kanada uzun pasında topu alan Köhn son çizgiden ortasını yapmak istedi. Araya giren Nazım. Sangare topu kornere yolladı.
24' Etkili gelen Karagümrük'te Valentin Eysseric'in pasında topu alan Mendes dar açıdan kaleyi düşündü. Muslera gole izin vermedi.
23' Valentin Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan topu kafayla karşıladı.
22' Hızlı gelişen ev sahibi atağında Can Keleş'in sağ çaprazdan ortası savunmadan kornere gitti.
21' Derrick Köhn'ün sol kanattan pasında Mauro Icardi ceza sahası içinde topla buluştu ancak etrafı kalabalıklaşınca geriye oynamak zorunda kaldı.
18' Can Keleş'in sağ kanattan hızlı getirip içeriye çevirdiği topta Marcao topa istediği gibi vuramadı. Aut.
17' Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde Nelsson'un arka direkten kafayla indirdiği topa Icardi kale önünden vurdu ancak top savunmayı geçmedi.
16' Galatasaray'da Hakim Ziyech'in uzaktan şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.
15' Mertens'in sol kanattan ayağının dışıyla açtığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu isabetli olmadı.
12' Köhn'ün ısrarla sol kanattan getirip ortaladığı topta Levent Mercan arka direkte topu son anda kornere yolladı.
11' Abdülkerim'in hatalı pasında Karagümrük hızlı çıkmak istedi ancak top Marcao'ya geldiğinde. Kerem Demirbay araya girerek tehlikeyi önledi.
10' Muslera'nın uzun topunda Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği top Muslera'ya gelmedi. Top Sirigu'da kalıyor.
9' Valentin Eysseric'in kale ağzına tehlikeli ortası doğrudan dışarıya gitti.
7' Sol kanattan rakiplerinden sıyrılarak orta açan Mendes'in topu Nelsson'u geçmedi. Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
6' Mauro Icardi'nin ceza sahası dışından kaleyi düşündüğü şut farklı şekilde dışarıya gitti.
4' Muslera topu aldığı sırada Marcao ile çarpıştı. Her iki oyuncunun da saha içinde tedavisi yapılıyor.
3' Karagümrük etkili geldi. Savunma arkasına atılan topta Valentin Eysseric'in ceza sahası içine pasını çevirdi. Nelsson'un kayarak müdahalesinde top Muslera'da kaldı.
2' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Köhn'ün uzaktan vuruşu kaleyi bulmadı.
1' Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yerden gönderdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı.
Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn; Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi
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