Fatih Karagümrük ile Başakşehir yenişemedi Süper Lig'in 26. haftasında son dakikalarında büyük çekişme yaşanan maçta, Fatih Karagümrük ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’de 26. hafta maçında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir, hakem T. Kaan Numanoğlu yönetiminde Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu keyifli mücadeledenin son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi

Başakşehir, 42. dakikada Danijel Aleksic ile öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 45+4. dakikada Fabio Borini'nin penaltı golüyle karşılık verdi.

Son dakikalar büyük heyacana sahne oldu

Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Başakşehir, Serdar Gürler'in 90+1'deki golüyle yeniden öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 90+2'de Mbaye Diagne ile karşılık verdi.

Emre Belözoğlu, kırmızı kart gördü

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, devre arasındaki itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. Başakşehir'i ikinci yarıda kenardan Erdinç Sözer idare etti.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligdeki kaybetmeme serisini 10 maça yükseltti ve kulüp tarihinde ilk kez bu başarıyı yakaladı. Başakşehir'in ligdeki kazanamama serisi de 4 maça çıktı.

Bu beraberliğin ardından Fatih Karagümrük 31, Başakşehir 41 puana yükseldi.

Fatih Karagümrük, ligin 27. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir, ise sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.