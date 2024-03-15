Fatih Karagümrük ile Konyaspor puanları paylaştı

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Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u ağırladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Konuk ekip 43. dakikada Alassane Ndao ile öne geçerken ev sahibi takım bu gole 85. dakikada Güven Yalçın ile yanıt verdi.
Tolunay Kafkas ilk maçında puanla tanıştı
Tolunay Kafkas yönetimindeki ilk maçında aldığı beraberlikle puanını 30 yapan Fatih Karagümrük ligdeki bir sonraki maçında Sivasspor deplasmanına gidecek.
33 puana yükselen Konyaspor ise Trabzonspor'u konuk edecek.
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