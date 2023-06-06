Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı üç golle geçti Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, Burak Şeker'in yönettiği maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

İstanbul derbisine sahne olan bu mücadelede kazanan 3-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.

Diagne gol krallığında ikinci sırayı aldı

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.

Mbaye Diagne, bu iki golle birlikte Süper Lig'de sezonu 23 golle kapattı ve gol krallığı sıralamasında Enner Valencia'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 51'e yükseltti. Kasımpaşa ise sezonu 43 puanla tamamladı.