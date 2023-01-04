Fatih Karagümrük, Kayserispor deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig 17. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ile Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karagümrük 4 golle geçti

Mücadeleyi konuk ekip Fatih Karagümrük 4-2'lik bir skorla kazandı. Karagümrük golleri ise 35. saniyede Levent Mercan, 12. ve 63. dakikalarda Mbaye Diagne, ve 47. dakikada Otabek Shukurov'dan geldi.

Ev sahibi Kayserispor'un golü ise 57. dakikada penaltıdan Bernard Mensah ve 72. dakikada İlhan Parlak'tan geldi.

Karagümrük 19 puana yükseldi

Bu galibiyetin ardından Fatih Kargümrük 19 puana yükselirken, ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Kayserispor 23 puanda kaldı.

18. haftada ise Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.