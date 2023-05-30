Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u yendi Süper Lig'de 36. haftada sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fatih Karagümrük, Kerim Frei'ın attığı 2 gol ile maçtan 2-0 galip ayrıldı.

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.

2 gol de Kerim Frei'dan

Andrea Pirlo'nun ayrılmasının ardından Alparslan Erdem ile maça çıkan Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 28. dakikada Kerim Frei kaydetti.

Kayserispor kırmızı kart gördü

Kayserispor'da Yaw Ackah, 9. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından konuk ekip mücadeleyi 10 kişi sürdürdü.

İddiası kalmayan Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından puanını 47'ye yükseltti. Bir diğer iddiasız takım Kayserispor ise 49 puanda kaldı.

Süper Lig'de cumartesi günü Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.