Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçında gol sesi çıkmadı! Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig’in 10. hafta maçında Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu kritik mücadele başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İki gol iptal edildi

Fatih Karagümrük'te Güven Yalçın'ın 38. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Hakem Ali Şansalan, VAR'la da görüştükten sonra İstanbul ekibinin golü geçerli sayılmadı.

Trabzonspor'un da 83. dakikada Paul Onuachu ile bulduğu gol, kaleci Emre Bilgin'e faul olduğu nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Bir ilk yaşandı

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımdan da isabetli şut çıkmadı ve bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısı isabetli şut çekilmeden tamamlandı.

Abdullah Avcı, ilk puan kaybını yaşadı

Trabzonspor, teknik direktörlük görevine geri dönen Abdullah Avcı ile çıktığı ikinci maçta ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 16, Fatih Karagümrük 10 puana yükseldi.

Trabzonspor, gelecek hafta 4 Kasım'da Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Konyaspor deplasmanına gidecek.