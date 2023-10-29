Trabzonspor'da Trezeguet, maç öncesinde sakatlandı! Trabzonspor'un hücum oyuncusu Trezeguet, Fatih Karagümrük maçı öncesi ısınma sırasında ağrı hissetmesinin ardından ilk 11'den çıkartıldı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde bordo-mavili takıma kötü bir haber geldi.

Alanyaspor maçında yaşadığı bilek sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mahmoud Trezeguet, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararıyla Karagümrük maçına ilk 11'de başlayacaktı.

Isınmayı yarıda bıraktı

Ancak Mısırlı oyuncu karşılaşma öncesinde yapılan son ısınmada esnasında ayağında ağrı hissetti ve çalışmayı yarıda bıraktı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise 29 yaşındaki isim yerine maça Taxiarchis Fountas, ilk 11'de başladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)