Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede, hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Süper Lig'e iyi başlayan Trabzonspor, son 3 maçta ise galibiyet alamadı. Bordo-mavililer; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Ugrekhelidze, Balkovec, Doh, Johnson, Tiago Çukur, Berkay, Serginho, Gray

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Rayyan Baniya, Arif, Zubkov, Oulai, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu