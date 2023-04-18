Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u 4 golle geçti Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti. Bu mücadelede Mbaye Diagne penaltı vuruşu için teknik direktör Andrea Pirlo ile sözlü tartışma yaşadı.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Recep Uçar'ın ekibi Ümraniyespor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçta kazanan 4-2'lik skorla Fatih Karagümrük olurken, kırmızı-siyahlılar kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Diagne ve Pirlo tartışma yaşadı

Ümraniyespor, 36. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle öne geçti. Karagümrük, 45+1'de Saba Lobjanidze ile eşitliği sağladı. Fabio Borini, 45+6. dakikada Karagümrük'ü penaltıdan öne geçirdi.

50. dakikada Karagümrük ikinci kez penaltı kazandı. Mbaye Diagne bu penaltıyı kullanmak istedi ancak teknik direktör Andrea Pirlo, penaltıyı Borini'nin kullanmasını işaret etti. Bunun üzerine Borini topu aldı ve 52. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Diagne ise takım arkadaşlarıyla birlikte sevinmedi ve teknik direktörü Pirlo ile sözlü tartışmasına devam etti.

Karagümrük 3 puanı aldı

Ümraniyespor, 63. dakikada Olarenwaju Kayode'nin golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.

Mbaye Diagne, 75. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Hem takım arkadaşları, hem tribünler bu golden sonra Diagne ile birlikte kutlama yaparak gönlünü aldı.

Ümraniyespor, 4 maçtır kazanamıyor

Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük 40 puana yükselirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)