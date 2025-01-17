Fatih Karagümrük'te Orhan Ak dönemi başladı

AA & Ensonhaber
1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Orhan Ak getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığı belirtildi.
İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK
Fatih Karagümrük'te ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Orhan Ak, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılıklarını yaptı.
KARAGÜMRÜK, İKİNCİ SIRADA
Fatih Karagümrük, 19 haftası geride kalan 1. Lig'de 34 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor.
KARAGÜMRÜK, İKİ TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI
Kırmızı-siyahlı ekip, sezona Şenol Can yönetiminde başladı.
Can ile yollarını ayran İstanbul ekibi, yardımcı antrenör David Sassarini yönetiminde maçlara çıktı.
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