Fatih Karagümrük'ten anlamlı forma Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezonun iç saha formasında depremden etkilenen 11 ilin haritasına yer verdi.

AA

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Yaşanan bu facianın ardından spor dünyası bölgeye olan desteğini gösterdi. Bu takımlardan biri de Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük, 2023-2024 sezonunda iç sahada giyeceği formada depremden etkilenen bölgenin haritasını formasına yansıttı.

11 ilin bulunduğu harita yer alıyor

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlik Forma” olarak nitelendirilen forma, Fatih Karagümrük tarafından önümüzdeki sezonun iç saha maçlarında giyilecek. Formada, depremden etkilenen 11 ilin bulunduğu harita yer alıyor.

Kulüp, bu formanın satışından elde edilecek karın, depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için bağışlayacak.

"Güzel günlerin geldiği bir sezon olması dileğiyle"

Fatih Karagümrük, satışa çıkacak olan yeni forması için şu açıklamayı yaptı:

“Bu forma, sadece Karagümrük’ün değil hepimizin birlik forması. Ülkemiz ve milletimiz adına güzel günlerin geldiği bir sezon olması dileğiyle.”

Tanıtım filmi çekildi

2023-2024 sezonunda hem kadın hem de erkek futbol takımının giyeceği formanın tanıtım filmi de çekildi.

Forma tanıtımında kadın futbol takımından Nazlı Örnek, Melike Öztürk, Natalia Mashina ve Madinatou Rouamba yer alırken, erkek futbol takımı oyuncularından Mbaye Diagne, Adem Ljajic ve Sofianne Feghouli, yeni formayla poz veren isimler oldu.