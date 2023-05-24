Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Alparslan Erdem oldu Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'nun ardından sezonun sonuna kadar Alparslan Erdem'in göreve geldiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo ile yollar ayrılmıştı. İstanbul temsilcisi, Pirlo'nun yerini ise çabuk doldurdu.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezon İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapan Alparslan Erdem'in sezonunun kalan kısmında takımı çalıştıracağını duyurdu.

"Kendisine görevinde başarılar dileriz"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız sezonun geri kalan bölümüne antrenörümüz Alparslan Erdem yönetiminde devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar dileriz"

34 yaşındaki genç antrenör, 2019 yılında futbol kariyerini sonlandırdığı ve şimdi de teknik direktör olarak görev yapacağı Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.

Alparslan Erdem 2022 yılında emekli oldu ve kulüpte antrenör olarak göreve başladı.