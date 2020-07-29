Fatih Mert: Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, küme düşmenin kaldırılmasının ardından tüm kulüp başkanlarına teşekkür etti.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, alınan kararla ligde kaldıktan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Pandemi sonrasında zorlu bir sürecin yaşandığını vurgulayan başkan, "Buradan tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Ali Koç başkanım aradı az önce, onunla konuşuyordum. Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı, 'Bana ne'cilik yapmadılar. Bu süreç dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi ile birlikte başladı. Avrupa'da birçok organizasyon iptal oldu, Olimpiyatlar iptal oldu. Türk futbolu sıkıntıya gitmemesi için çıktık ve maçlara devam ettik." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez ile yola devam edip edilmeyeceği de sorulan Fatih Mert, "Hocamızla anlaşmamız sezon sonuna kadardı, ligde kalmamız durumunda bir opsiyonumuz vardı. Bugünden itibaren değerlendirmeye başlayacağız." dedi.